احتواء حريق بعد الهجوم على مستودع وقود في أديجيا الروسية

قصف أوكراني على مستودع نفط في روسيا - أرشيفية

اندلع حريقا في مستودع للوقود بمنطقة أديجيا الروسية بعد هجوم بطائرة أوكراني بطائرات مسيرة صباح اليوم الخميس 20\5\2024.

وكتب رئيس المنطقة على تيليغرام أن الحريق تم إخماده بالفعل.

وعلى صعيد منفصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها ست طائرات فوق أديجيا.

وقبل أيام قال مسؤولون إن مستودعات نفط اندلعت فيها نيران بعد هجوم بطائرة مسيرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 2024، في بلدة آزوف التابعة لمنطقة روستوف بجنوب روسيا.

وكتب حاكم المنطقة المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي جولوبيف على تيليغرام “تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات”.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تيليغرام إن الحريق انتشر في خمسة آلاف متر مكعب، وإن عشرات من رجال الإطفاء ومعهم 21 معدّة يكافحون الحريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من صحة هذه التقارير.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا التي عادة ما تقول إن استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض مجهود موسكو الحربي.

تقع بلدة آزوف على نهر الدون وتبعد بنحو 16 كيلومترا عن بحر آزوف.