احتياطيات فنزويلا من الذهب تهبط لأدنى مستوى في 50 عاما

باع البنك المركزي في فنزويلا ستة أطنان من الذهب بحلول يونيو حزيران 2022، حسبما أظهرت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من العام التي نشرتها وسيلة إعلام محلية الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كمية سبائك الذهب في أقبية البنك في نهاية النصف الأول من العام بلغت ما يعادل 73 طنا، وهو أدنى مستوى في 50 عاما.

وفي النصف الثاني من 2021، كان لدى البنك المركزي حوالي 79 طنا في أقبيته.

وبلغت قيمة احتياطيات الذهب في نهاية يونيو حزيران هذا العام 4.329 مليار دولار، وهو ما يقل بمقدار 231 مليون دولار عن ديسمبر كانون الأول 2021 عندما بلغت 4.56 مليار دولار.

ولم يقدم البنك المركزي تفاصيل بشأن أسباب الهبوط في أصوله ولم يرد على الفور على طلب للتعقيب.