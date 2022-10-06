احتياطي النقد الأجنبي التونسي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي (الخميس 6-10-2022) أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23.291 مليار دينار (7.16 مليار دولار) بحلول الخامس من أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بما يعادل 131 يوما من الواردات في الفترة نفسها قبل عام.

في سياق متصل، قفز معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.1% في سبتمبر من 8.6% في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى له منذ التسعينيات، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي.

وأرجع معهد الإحصاء هذا الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13% في سبتمبر بعد أن كانت 11.9% في أغسطس، وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 6.4% في سبتمبر بعد أن كانت 6.2% في أغسطس، و ذلك نتيجة التعديل الأخير في أسعار الوقود وقوارير الغاز.

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو الماضي من 6.25 % من أجل الحد من التضخم، وهي أول زيادة منذ 2019.