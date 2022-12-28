الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اختبارات أسلحة مكثفة.. كيم يكشف عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023

منذ ساعتين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن كيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية كشف عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023 في اجتماع حزب العمال الحاكم المنعقد في الوقت الراهن، ملمحا إلى عام آخر من اختبارات الأسلحة المكثفة والتوتر.

وذكر التقرير أنه في اليوم الثاني للاجتماع الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب، استعرض كيم “الوضع الصعب الذي نشأ في الآونة الأخيرة” في شبه الجزيرة الكورية، والمشهد السياسي الأوسع نطاقا.

وأضاف أن زعيم الجيل الثالث حدد اتجاه “النضال ضد العدو” وأهداف تعزيز القوة الدفاعية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنه “حدد مبادئ الشؤون الخارجية واتجاه النضال ضد العدو الذي يجب على حزبنا وحكومتنا الالتزام به بدقة من أجل حماية الحقوق السيادية والدفاع عن المصالح الوطنية”.

وتابعت: “طُرحت أهداف أساسية جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية التي سيتم السعي وراءها بقوة في عام 2023 استعدادا لتقلبات متنوعة في الوضع السياسي”.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن تلك الأهداف، لكن تصريحات كيم قد تشير إلى أن الدولة المعزولة ستواصل تسريع حشدها العسكري.

وأطلقت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من الصواريخ هذا العام، وتم تصميم العديد من عمليات الإطلاق لتطوير أسلحة استراتيجية ذات “أولوية قصوى” بموجب خطة مدتها خمس سنوات تم وضعها في مؤتمر حزب العمال في أوائل عام 2021.

وتشمل القائمة أسلحة نووية تكتيكية وصاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات ورؤوسا حربية فرط صوتية وغواصات تعمل بالطاقة النووية وقمرا صناعيا للاستطلاع.

وأوضحت الوكالة أن كيم أشار خلال الاجتماع الكامل إلى “سلسلة من أوجه الخلل الخطيرة” التي لوحظت في مجالات مثل العلوم والتعليم والصحة هذا العام، واقترح طرقا للتغلب عليها وناقش المهام الرئيسية للعام المقبل.

ويحتل الاقتصاد مكانة عالية في جدول الأعمال، إذ يواجه كيم ضغوطا متزايدة بسبب العقوبات الدولية، وتداعيات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا والكوارث الطبيعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من التحركات في ايران بعد مقتل مهسا أميني
إنتفاضة إيران
ايطاليا تستدعي السفير الايراني للاحتجاج على ممارسات بلاده "القمعية"
الذهب مقابل الدولار
تراجع الذهب متأثراً بارتفاع الدولار
الدولار
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع

الأكثر قراءة

الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
منصة صيرفة الى 50000 ليرة
الدولار
لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت