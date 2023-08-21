اختبارٌ لبايدن.. مهمّة عزاء في ماوي عقب مأساة حرائق الغابات

في اختبار لإحدى مهامه بصفته أهم وأرفع مقدمي واجب العزاء في الولايات المتحدة، يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جزيرة ماوي اليوم الإثنين، وذلك بعد أسبوعين تقريبًا من اجتياح حرائق الغابات للجزيرة الواقعة في هاواي، مما أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وسيوقف بايدن مؤقتًا إجازته التي يقضيها حاليًا في بحيرة تاهو ليتوجه جوًا من رينو في نيفادا إلى ماوي، حيث سيستقل هو والسيدة الأولى جيل بايدن طائرة هليكوبتر في جولة بالمناطق التي دمرتها الحرائق.

وسيتوجهان بعد ذلك إلى تجمع لاهاينا المنكوب، للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات والاستماع إلى شرح من المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنّ بايدن بعد الانتهاء من جولته سيدلي بتصريحات، “يقدم فيها واجب العزاء في الأرواح التي فُقدت ويعبر عن أفكاره ومشاعره إزاء التبعات المأساوية والدائمة لهذه الحرائق على الناجين والمجتمع”.

وتعرض بايدن، الذي يسعى لانتخابه لفترة رئاسية ثانية في 2024، لانتقادات من بعض الجمهوريين وغيرهم بسبب استجابته التي أبداها في بادئ الأمر لحرائق ماوي. ومضت أيام عدة دون أن يتحدث بايدن عن هذه المأساة.

وتسببت الحرائق التي ضربت لاهاينا في غرب ماوي يوم الثامن من أغسطس/ آب الحالي في وفاة ما لا يقل عن 114 شخصًا، ولا يزال العدد في ازدياد.

ورد البيت الأبيض أن بايدن يقود جهود “الحكومة بأسرها” لمساعدة هاواي على التعافي. وقال بايدن نفسه إنه لا يريد السفر إلى ماوي حتى يتأكد من أن زيارته لن تتداخل مع جهود الاستجابة للطوارئ.

وقال مسؤول البيت الأبيض إنّ بايدن سيعلن اليوم الإثنين تعيين بوب فينتون، مدير المنطقة التاسعة بإدارة الطوارئ الاتحادية، في منصب كبير منسقي الاستجابة الاتحادية للإشراف على جهود التعافي طويلة الأجل.

وقال المسؤول إن بايدن سيلتقي أيضًا بالعاملين في مجال الاستجابة للطوارئ والناجين وأفراد من المجتمع.

وقال بايدن في بيان أمس الأحد: “سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة ماوي على التعافي وإعادة البناء بعد هذه المأساة. نركز ضمن جهودنا على احترام الثقافات والتقاليد والأرض العزيزة”.