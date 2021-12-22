اختبار روسي جديد قادر على كشف متحورات “كورونا”

تعمل الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك على تطوير اختبارات قادرة على كشف متحورات فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك “روسبوتريب نادزور” تطوير المعاهد العلمية التابعة لها اختبارات قادرة على كشف متحورات فيروس كورونا وفي مقدمتها “أوميكرون”.

وقال مدير مركز “فيكتور” رينات مكسيوتوف في حديث لقناة “روسيا 1”: “المراكز العلمية التابعة لـ”روسبوتريب نادزور” تطور أنظمة اختبار تسمح باكتشاف جميع المتحورات من “كوفيد – سارس 2” فقط، وفي مقدمتها متحور “أوميكرون”.

وأوضح مكسيوتوف أن “أنظمة الاختبار تخضع الآن للدراسات المعملية”.

وأكد مركز الوقاية من عدوى كورونا في روسيا، أن “غير المحصنين ضد كورونا الذين يعانون من عوامل الخطر، تكون معاناتهم أشد عند الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق تسجيل عقار “مير 19” للعلاج من “كوفيد-19” عن طريق الاستنشاق.