اختفاءٌ أشبه برواية رعب.. غموضٌ يلفّ مصير وزير الدفاع الصيني!

لا يزال وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، متواريًا عن الأنظار منذ أسابيع، ما طرح العديد من التساؤلات حول مصيره.

ففي تغريدة متأخرة ليل أمس الخميس، ألمح الدبلوماسي الرفيع رام إيمانويل، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، في تغريدة له على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إلى أنّ شيئًا ما ربما حصل لهذا الوزير المهم.

وقال: “لم يُر أو يُسمع عنه شيء منذ 3 أسابيع”، في إشارة إلى أنّه ربما وضع تحت الإقامة الجبرية.

وتساءل علنًا عما إذا كانت سلطات بكين قد قيّدت تحركاته.

President Xi's cabinet lineup is now resembling Agatha Christie's novel And Then There Were None. First, Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force commanders go missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for two weeks. Who's going…

