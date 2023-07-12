اختفاء جنرال روسي كبير منذ تمرد فاغنر

قال نائب عن الحزب الحاكم في روسيا، الأربعاء، إن الجنرال سيرجي سوروفيكين نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والذي لم يظهر على الملأ منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الشهر الماضي “في راحة”.

وسُمع أندري كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) يقول في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن “سوروفيكين في راحة حاليا. (إنه) غير متاح الآن”.

وكانت آخر مرة ظهر فيها سوروفيكين على الملأ في مقطع مصور يناشد فيه بوقف تمرد مجموعة فاغنر برئاسة يفجيني بريجوجن يومي 23 و24 يونيو حزيران. ويُعرف سوروفيكين في الصحافة الروسية باسم “الجنرال هرمجدون” بسبب خططه العنيفة في الحرب السورية.

ويُعتقد أن لسوروفيكين علاقات جيدة مع فاغنر وبريجوجن الذي أشاد بالجنرال بينما كان ينتقد بانتظام القيادة العسكرية الروسية لا سيما وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جراسيموف إزاء تعاملهما مع الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، معتمدا على إفادة من المخابرات الأمريكية الشهر الماضي، أن سوروفيكين كان على علم مسبق بالتمرد وأن السلطات الروسية تحقق فيما إذا كان متورطا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية والدولية الشهر الماضي أنه أُلقي القبض على سوروفيكين لكن لم يرد تأكيد رسمي بشأن ذلك، ورفض الكرملين الإجابة على تساؤلات بخصوصه.

وشكل التمرد، الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان يمكن أن يسقط روسيا في حرب أهلية، أكبر تحد لسلطة رئيس الكرملين منذ توليه سدة الحكم قبل 23 عاما.