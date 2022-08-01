الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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اختفاء هليكوبتر عسكرية باكستانية تقل 6 أشخاص

منذ 17 دقيقة
مقاتلات تابعة للجيش الباكستاني

مقاتلات تابعة للجيش الباكستاني

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قال الجيش الباكستاني إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت اليوم الواقع في 1 آب 2022 خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.

وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم الجنرال بالجيش الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية كانوا على متن الطائرة.

وقال إن هناك عملية جارية للبحث عنهم.

وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.

    المصدر :
  • رويترز

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