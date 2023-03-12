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ادعاءات كاذبة.. البيت الأبيض ينفي التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع طهران

منذ 27 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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نفى مسؤول بالبيت الأبيض (الأحد 12-3-2023) صحة ما أورته إيران عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في الجمهورية الإسلامية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة”.

وأضاف “لسوء الحظ لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور وسوف تؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز”، في إشارة إلى ثلاثة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد للتلفزيون الحكومي بأن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لتبادل سجناء، مضيفا أنه يأمل في أن يتم التبادل قريبا.

وقال عبد اللهيان “توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، أعتقد أننا سنشهد تبادلا للأسرى في فترة وجيزة.

“من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حاليا على التنسيق الفني النهائي”.

    المصدر :
  • رويترز

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طهران تعلن التوصل لاتفاق لتبادل سجناء مع واشنطن

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