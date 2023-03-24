اذهب إلى السجن.. متظاهرون ينددون بنتنياهو في لندن

تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينج ستريت الجمعة، إذ تبعته المعارضة لخططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.

وصافح نتنياهو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عند مدخل داونينج ستريت ومن المقرر أن يلتقي أيضا بوزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان.

وسُمعت أصوات المتظاهرين وهم يهتفون “نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل”، وقد أحاطت بهم بالشرطة البريطانية والحواجز المعدنية.

ونظم يهود بريطانيون وإسرائيليون الاحتجاجات تحت شعار “دافعوا عن الديمقراطية” للتعبير عن معارضتهم لإصلاحات نتنياهو القضائية. ولوح العشرات بالأعلام الاسرائيلية وقرعوا الطبول.