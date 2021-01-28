ارتباك إيراني في تعامل بايدن مع الملف النووي

يهيمن التوتر على النظام الإيراني إزاء النهج الذي سيتبعه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع طهران في الملف النووي بشكل خاص.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن هناك حالة من الارتباك الشديد تسيطر على صناع القرار داخل إيران في كيفية التعامل مع بايدن، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وأضافت الصحيفة العبرية في تحليل إخباري أن تراجع النظام الإيراني عن السرد القائم على وجود متشددين ومعتدلين، والذي يستهدف إقناع الغرب بأن فرص اندلاع الحرب قائمة، يكشف إلى أي مدى يسيطر الارتباك على أروقة الملالي الإيرانيين.

وتعتمد إيران، وفق الصحيفة، على ما تراه فهماً للغرب في كيفية صياغة سياستها، وتستخدم بعبع الأسلحة النووية، في الوقت الذي تزعم فيه أنها أصدرت فتوى ضدها، وهي بذلك تخلق تناقضاً غريباً يديره المعتدلون، ولكنه يقوم في نفس الوقت على أن المتشددين ربما يتولون السلطة في إيران إذا لم ينفذ الغرب كل ما تريده طهران.

وبالنسبة للنظام الإيراني والخبراء التابعين له – وبعضهم تلقى تعليمه في الغرب – فإن نهج العصا والجزرة نجح بالفعل في السابق مع الغرب، ولكن كيف سيكون الحال مع بايدن؟ هذا ما يصيب الإيرانيين بالحيرة الآن، إذ تحدث بايدن مع المسؤولين الأوروبيين، وهو أمر يعلمه الإيرانيون، حيث كانت تلك المباحثات على صلة بالبرنامج النووي الإيراني، وهو ما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن ما تقوم به إيران حالياً عبارة عن مقامرة شاقة، حيث تريد استخدام البرنامج النووي في التخويف، وإجبار الولايات المتحدة على الخضوع لرغباتها، وترغب في أن يساهم هذا الابتزاز في قيام أصدقائها في الغرب بالترويج لمعادلة ”نحتاج إلى اتفاق أم ستكون هناك حرب“.

وخلصت الصحيفة إلى أن إيران لا تستطيع تحمل الحرب، وبالتالي فإن الحديث عنها مجرد وهم، والهدف الحقيقي الذي تريد إيران تحقيقه هو تخفيف العقوبات، واستمرار دورها مع الميليشيات والعملاء في المنطقة. إنها تسعى للهيمنة الإقليمية، في حين تواجه الدولة الإفلاس إلى حد كبير.