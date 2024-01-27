ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي بنسبة 52 بالمئة في 2023

أفادت مجموعة البنك العربي، في بيان لها اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، أن أرباحها ارتفعت خلال العام 2023 بعد الضرائب والمخصّصات إلى 829.6 مليون دولار، مقابل 544.3 مليون دولار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 بالمئة.

وذكرت المجموعة في بيانها أنها حافظت على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 11.4 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لمجموعة البنك العربي بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى 1.81مليار دولار خلال العام الماضي

كما ارتفعت أصول المجموعة بنهاية العام 2023 لتصل الى 68.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 6 بالمئة.

وارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5 بالمئة لتصل الى 37.1 مليار دولار مقارنة بـ 35.4 مليار دولار بالعام 2022، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 50.6 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمئة للعام 2023.