الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع

منذ 6 دقائق
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الخميس الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 يونيو حزيران.

ولم يطرأ تغير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد “ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي يبلغ أعلى مستوياته حاليا”.

وأضاف “يبدو أن هناك ارتياح في سوق الذهب حيال تعزيز المكاسب الأخيرة بدلا من تسجيل ارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الأخرى على تدهور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة”.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.

ويتطلع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.

يقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 982.05 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 908.28 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين - رويترز
اتفاق عسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.. إليكم تفاصيله
ينس ستولتنبرج
ستولتنبرج: الاتفاق الدفاعي بين روسيا وكوريا الشمالية يظهر تنامي التحالف
رافعات مضخات نفط في حقل بروسيا - رويترز
برنت يصعد والخام الأمريكي يهبط قبيل تقرير المخزونات

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله يتوعد دولة أوروبية بأنها ستكون "جزءا من الحرب".. ومسؤول فيها يحذر!