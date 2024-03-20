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ارتفاع أسعار الذهب بعد تجدد رهانات خفض الفائدة عقب قرار المركزي الأمريكي

منذ 8 دقائق
سبائك الذهب

سبائك الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2183.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1923 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2161 دولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، لكن صناع السياسات ألمحوا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه لا يزال من المرجح أن يكون هناك خفضا في أسعار الفائدة هذا العام، لكن ذلك يعتمد على البيانات.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة واحدا بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات الاقتصاد الكلي لشهر فبراير شباط إلى استمرار التضخم، مما قلص الآمال في خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 25.56 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 909.35 دولار، كما صعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1022.50 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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