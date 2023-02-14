ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1861.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير كانون الثاني في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1870.60 دولار.

والذهب حساس بشدة لارتفاع أسعار الفائدة نظرا لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي إف.إكس “إذا أظهر اتجاه تراجع التضخم في الولايات المتحدة علامات على التباطؤ (حتى ولو مؤقتا)، فإن الحذر بشأن التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يؤثر سلبا على معنويات المخاطرة والذهب، بينما يُحتمل أن يجد الدولار مزيدا من الدعم”.

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يناير كانون الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.5 على أساس شهري.

وأضاف وونج أنه إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع فمن المحتمل أن يتحمل الاحتياطي الاتحادي إبطاء رفع أسعار الفائدة “وهو ما قد يعني استئناف تراجع الدولار وانتعاش الذهب”.

وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف للاحتياطي الاتحادي إلى ذروته عند 5.188 بالمئة في يوليو تموز مقابل النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ظلت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 21.97 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 954.76 دولار بينما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1569.07 دولار.