ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2309.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2318.80 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، سيرتفع الذهب”.

وتضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد على ما يبدو في ظل إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مطلبها الخاص بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن وفي الوقت نفسه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك.

وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي لأداء السوق في آي.جي إن “البيانات الأمريكية الضعيفة توفر المزيد من المرونة في السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة” بما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 67 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول. وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز يوم الجمعة إن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة يعد “حاسما” لجهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحقيق استقرار الأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7 بالمئة إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 946.58 دولار.