الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

منذ 10 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة، الاثنين، في أعلى صعود منذ ما يزيد على أسبوع، بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، في حين قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ فبراير شباط من العام الماضي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 1687.99 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر أيلول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 في المئة إلى 1696.70 دولار.

وقفز سعر الفضة 7.6 بالمئة إلى 20.44 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، مما دعم أيضا الطلب على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 2248.15 دولار، والبلاتين 4.5 بالمئة إلي 897.49 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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