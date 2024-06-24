ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأسبوع لاستجلاء الإطار الزمني لخفض الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2324.36 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 2336.70 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، وسجل في أحدث تداول 4.2496 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين.

ويترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي للتضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، تلمسا لمزيد من المؤشرات على الإطار الزمني لخفض الفائدة ومقدار الخفض.

كما يترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.55 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 990.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 947.50 دولار للأوقية.