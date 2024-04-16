الثلاثاء 7 شوال 1445 ﻫ - 16 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية

منذ 12 دقيقة
ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)

ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0355 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطا من التضخم من جديد.

وصعد الذهب 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مارس آذار.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
رئيس كوريا الجنوبية: التوتر بالشرق الأوسط يهدد اقتصاد وطاقة البلاد
مجلس النواب الأمريكي-أرشيفية
التفاصيل الجديدة حول مساعدة الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا وإسرائيل
الدولار- رويترز
بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.. الدولار يرتفع والين يهبط

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
إليكم جديد التحقيقات في مقتل باسكال سليمان
ارتفاع درجات الحرارة
نيسان "ولعان'".. أسبوع حار ينتظر لبنان!
الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!