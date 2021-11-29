ارتفاع أسعار الذهب مع تعزيز المخاوف من سلالة “أوميكرون”

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، التي من المحتمل أن تكون مقاومة للقاحات، جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1793.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0201 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية إلى 1793.2 دولار.

وزاد الطلب الفعلي على الذهب في المحاور الآسيوية الرئيسية الأسبوع الماضي، بمساعدة تراجع الأسعار، مع استعداد المتعاملين في الهند لطفرة محتملة في الشراء مع ازدياد وتيرة موسم الزواج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 23.38 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 2.3 % إلى 976.01 دولار، كما ارتفع البلاديوم 2.7 % إلى 1794.69 دولار.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن النتائج الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن.

وصنفت المنظمة السلالة الجديدة كسلالة ”تبعث على القلق“، وأطلقت عليها الحرف اللاتيني ”أوميكرون“.

وحذرت المنظمة من الإسراع إلى فرض قيود على السفر، قائلة إن على الدول اتباع ”نهج علمي قائم على المخاطر“.

لكن دولا عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا، فرضت حظرا على الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وإسواتيني وليسوتو. وكذلك فعلت دول عربية بينها المغرب والسعودية والإمارات.

وثمة تساؤلات عدة بشأن مدى فاعلية اللقاحات التي حصل عليها الملايين حول العالم في مواجهة المتحور الجديد.