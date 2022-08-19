ارتفاع أسعار الغاز بعد أنباء عن تعليق الشحنات عبر نورد ستريم

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مساء الجمعة 19 آب، محطّمةً حاجز الـ 2700 دولار لكل ألف م مكعب، لأول مرة منذ آذار بعد أنباء عن تعليق نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام.

وبحلول الإغلاق، تم تصحيح السعر إلى حوالي 2670 دولارًا، وفقًا لبيانات بورصة لندن.

وكانت شركة غازبروم قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعليق ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ في 31آب ولغاية 2 أيلول، بسبب أعمال الصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز الوحيدة العاملة في محطة بورتوفايا.

وعقب الإعلان، سرعان ما قفزت أسعار العقود الآجلة لتوريد الغاز في أيلول بنسبة 7.9% (وفق لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) إلى حوالي 2716 دولارًا، مصححةً بشكل طفيف عند الإغلاق، ليقف السعر عند مستوى 2672 دولارًا.