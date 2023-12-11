ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف عند التسوية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا عند التسوية الاثنين مع استمرار المخاوف المتعلقة بفائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات أوبك+ وتراجع الطلب على الوقود العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 76.03 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.32 دولار.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

وعلى الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بخفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام، فإن المستثمرين ما زلوا متشككين في أن الإمدادات ستنخفض إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في أوبك إلى تخمة في المعروض.

ومن المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في المعرض العام المقبل.

ويتلمس المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات بخصوص أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة بنوك مركزية، منها المركزي الأمريكي، وبيانات التضخم الأمريكية لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط.