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ارتفاع أسعار النفط بعد رفض إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار

منذ 8 دقائق
أسعار النفط

أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.39 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع.

وأبقت التوترات أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7 بالمئة لكل منهما خلال الأسبوع.

وأطلق مسؤولون أمريكيون انتقاداتهم الأشد حدة حتى الآن بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة جراء عمليات إسرائيل التي تحول تركيز هجومها حاليا إلى رفح.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة أمس الخميس 8\2\2024 لإجراء محادثات مع وسطاء من مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإنه لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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