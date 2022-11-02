ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط الخام، الأربعاء، مكتسبة زخما بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، إلا أن الخامين القياسيين أغلقا في نهاية المطاف ضمن نطاق تعاملات اليوم.

وتلقت السوق في وقت سابق دعما من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية مع انتعاش نشاط المصافي قبيل موسم الطلب على وقود التدفئة في الشتاء.

وارتفع خام برنت عند التسوية 1.51 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 96.16 دولار للبرميل، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 90 دولارا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس مواصلا جهوده لكبح التضخم، إلا أنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية قد تكون بمقدار أقل بعد عدة زيادات في سعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح جماح تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الذي بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود. ولم تؤثر الخطوات التي اتخذها البنك حتى الآن على سوق العمل القوية إلا أن قرارات البنك يظهر أثرها بعد فترة.

وأظهرت بيانات اتحادية انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت مخزونات البنزين بينما زادت مخزونات نواتج التقطير زيادة طفيفة قبيل موسم تزايد الطلب على وقود التدفئة.

ومازالت المخزونات الأمريكية من معظم المنتجات منخفضة مما يثير قلق المحللين الذين يرون أن الإنهاء الوشيك للسحب من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية سيستبعد مصدرا للإمدادات مما يعني مزيدا من الشح في السوق.