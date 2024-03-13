ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات بطلب عالمي قوي

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، بينما تعززت المعنويات أيضا من الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو.

وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 83 سنتا أو وحدا بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل، وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل نيسان 59 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 78.15 دولار.

وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء 12\3\2024 بعد بيانات اقتصادية سلبية، لكن التوترات الجيوسياسية المستمرة حدت من الانخفاضات.

وفي علامة سابقة على الطلب القوي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء 12\3\2024 على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، وهو ما يزيد عن كثير من التوقعات الأخرى.

وتصدر وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يكون نمو الطلب أقل بكثير، أحدث توقعاتها غدا الخميس 14\3\2024.

ووجد النفط والأسواق المالية الأوسع دعما من الشعور بأن التضخم الأمريكي الأعلى قليلا من المتوقع لن يعرقل الخفض المتوقع لأسعار الفائدة بحلول منتصف العام. ويدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وقال يب جونج رونج محلل الأسواق لدى آي.جي إن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات أوبك بنمو قوي للطلب دعمت الأسعار أيضا.

وفي مذكرة للعملاء، قال محللو كابيتال ايكونوميكس إنهم ما زالوا يتوقعون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية “في يونيو تقريبا”.