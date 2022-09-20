ارتفاع أسعار النفط مع إنتاج أوبك وحلفائها

ارتفعت أسعار النفط ا، الثلاثاء، مع استمرار منظمة أوبك وحلفائها في إنتاج كميات أقل من حصصها، ومع ذلك تتجه الأسعار إلى الانخفاض للشهر الرابع على التوالي قبل زيادة أخرى متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية والتي قد تحد من النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر نوفمبر تشرين الثاني 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 92.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 85.82 دولار للبرميل، بارتفاع تسعة سنتات. وسينتهي التداول على عقد أكتوبر تشرين الأول اليوم الثلاثاء، وبلغ العقد الأكثر نشاطا لتسليم شهر نوفمبر تشرين الثاني 85.53 دولار، بزيادة 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة.

وفي مؤشر على شح الإمدادات الأساسية، أظهرت وثيقة من منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا أن المجموعة التي تعرف باسم أوبك+ لم تصل لأهدافها الخاصة بإنتاج النفط بفارق 3.583 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، أي بما يقدر بنحو 3.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

في غضون ذلك،، يستمر الجمود في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في منع الصادرات الإيرانية من العودة بالكامل إلى السوق.

ومع ذلك، يتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو تسجيل أسوأ انخفاض ربع سنوي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

واستقر الدولار قريبا من أعلى مستوى خلال 20 عاما في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وذلك قبيل صدور قرارات منتظرة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى.

ومن المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء 75 نقطة أساس أخرى لكبح جماح التضخم.