ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالات تعطل إمدادات النفط من هذه المنطقة المنتجة. ومع ذلك، يتجه النفط لتكبد خسارة أسبوعية بسبب توقعات بتقليصات أقل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

فبحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.

ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

قصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية بدمشق في هجوم ترتب عليه توعد إيران بالانتقام، مما يفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحرب على غزة.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم الأربعاء إن إسرائيل “يتعين أن تعاقَب، وستعاقَب” على الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس إن إسرائيل تواصل حربها في غزة لكنها تستعد أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة “المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة”، مضيفة أن أسعار النفط قفزت أيضا بدعم تحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك+.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش.