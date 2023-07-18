ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتراجع إمدادات الخام الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأمريكية.

وارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان أكثر من 1.5 بالمئة أمس الاثنين.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق الثلاثاء من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

غير أن الإمدادات العالمية قد يعززها استئناف الإنتاج في اثنين من ثلاثة حقول نفطية ليبية جرى تعليق الإنتاج بها الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف وزير مالية سابق.