الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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ارتفاع أسعار النفط وسط ضعف الدولار

منذ ساعة واحدة
النفط مقابل الدولار

النفط مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار ومشاكل العرض، فيما ألقى شبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين بظلاله على المكاسب مع استمرارها في سياستها الصارمة للقضاء على جائحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أي 0.9 بالمئة إلى 92.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أي واحد بالمئة إلى 86.32 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين من بينهم الجنيه الإسترليني- إلى أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول. ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى، مما يزيد من احتمال إقبالهم على الشراء.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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