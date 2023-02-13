ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف تتعلق بالطلب

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، متعافية من خسائرها المبكرة مع اهتمام المستثمرين بخطط روسيا لخفض إنتاج الخام والمخاوف بشأن الطلب على المدى القصير قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 86.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 80.30 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “مع عودة الصين للانفتاح سنرى المزيد من الطلب، ولدى روسيا وأوبك نفس المعروض أو أقل، أي أن (الاتجاه) صعودي”.

وكانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس آذار بواقع 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج ردا على القيود الغربية على صادراتها والتي فرضت بسبب حربها على أوكرانيا.

وارتفعت عقود الخامين بأكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي مدعومين بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العام وثاني أكبر مستهلك للنفط، بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد في ديسمبر كانون الأول.