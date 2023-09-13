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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حيال الطلب

منذ 27 دقيقة
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتحوم مجددا عند أعلى مستوى في عشرة شهور الذي للامسته في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات تقلص الإمدادات العالمية والمخاوف من انقطاع الإمدادات الليبية على المخاوف من تباطؤ الطلب في بعض الدول مثل الصين.

وبحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 92.14 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 88.98 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة يوم الثلاثاء ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز “التوقعات الإيجابية للطلب من أوبك وتنبؤات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزونات النفط العالمية عززت وجهات النظر في السوق بشأن شح الإمدادات في المستقبل”.

وأضاف أن الأنباء عن إغلاق ليبيا العضو في أوبك أربع من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة مميتة ساهمت أيضا في رفع أسعار النفط.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

    المصدر :
  • رويترز

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