ارتفاع أسهم أوروبا مدعومة بإعادة الفتح في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بارتفاع سهمي شركة باير الألمانية ومجموعة “إل.في.إم.إتش” الفرنسية وسط تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح الاقتصاد في الصين والآمال بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة.

وأغلقت وول ستريت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وقللت الأسهم الأوروبية حجم خسائرها وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب التوقعات بانخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وامتناع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول عن التحدث عن سياسة أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 بالمئة.

وصعدت أسهم الطاقة 1.0 بالمئة وأسهم شركات التعدين 1.7 بالمئة مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأولية وسط تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح حدود الصين التي تعد أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم.

وارتفع سهم شركة باير الألمانية 2.1 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة بلوبيل تسعى للانفصال عن شركة الأدوية الألمانية.

وصعد سهم مجموعة إل.في.إم.إتش الفرنسية 0.7 بالمئة بعد أن أحكم برنار أرنو رئيس مجلس إدارة المجموعة قبضة عائلته علي الشركة المنتجة للبضائع الفاخرة وعيّن ابنته دلفين مسؤولة عن كريستيان ديور إحدى علاماتها الكبرى.