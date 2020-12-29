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ارتفاع أسهم العقارات في دبي مع صعود أغلب بورصات الخليج

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2020 2:36 مساءً
دبي

دبي

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سجلت بورصات الخليج اليوم الثلاثاء أفضل أداء لمؤشر دبي بدعم من أسهم العقارات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، بحسب “إرم نيوز”.

وللمرة الثالثة في أربع جلسات، ارتفع النفط اليوم على خلفية توقعات بزيادة الطلب على الوقود وسط تنبؤات بزيادة الولايات المتحدة حجم مدفوعات مساعداتها بشأن الجائحة واتفاق نهائي مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه تحقيق الاستقرار على صعيد التجارة بين أوروبا وبريطانيا.

وزارد مؤشر دبي 0.8%، إذ قفز سهم داماك العقارية 7.5% وزاد سهم إعمار العقارية 1.4%.

وفي السعودية، ربح المؤشر 0.3%، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.4%، في حين زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية، رابع أكبر شركة لصناعة البتروكيماويات في العالم، 0.8%.

وارتفع سهم الاتصالات السعودية، التي قالت إنها ستستثمر ما يصل إلى 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات في الخدمات السحابية بالشراكة مع صندوق إي.دبليو.تي.بي إرابيا كابيتال وشركة علي بابا كلاود، 0.8%.

وقفز سهم شركة حلواني إخوان مرة أخرى 7.8%؛ ما يجعله أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر، وارتفع سهم شركة صناعة وتوزيع المواد الغذائية بما يقرب من 10% يوم أمس الاثنين بعد مقترح من مجلس إدارتها لزيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية وصرف توزيعات نقدية بقيمة 1.5 ريال للسهم عن 2020.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.2%، إذ ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5% وصعد سهم اتصالات 0.1%.

وتراجع سهم مجموعة أغذية 0.2% بعد أن وافق مجلس إدارتها على إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم للشركة القابضة العامة (صناعات) في إطار اتفاق للاستحواذ على الفوعة، أكبر شركة في العالم لإنتاج وتعبئة التمور.

ونزل المؤشر القطري 0.2%، إذ ضغطت أسهم القطاعين الصناعي والمالي على أغلب المؤشرات، وهبط سهم صناعات قطر 0.5%، في حين انخفض سهم البنك التجاري 0.9%.

وتراجع سهم أريد 0.9% بعد يوم من قول شركة الاتصالات ومجموعة سي.كيه هوتشيسون هولدنجز بهونج كونج، إنهما تدرسان صفقة لدمج وحدتيهما في إندونيسيا.

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