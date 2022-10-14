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ارتفاع أسهم اليابان لأعلى مستوى في 7 أشهر

منذ 48 دقيقة
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ارتفعت الأسهم اليابانية مدعومةً بالأداء القوي لشركة فاست ريتيلينج، في حين بدا أن المستثمرين تجاهلوا بيانات التضخم الأميركية التي غذت الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الأميركي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد المؤشر نيكي 3.25 بالمئة إلى 27090.76 نقطة وهو أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 آذار. وتجاوز نيكي حاجز 27000 نقطة الرئيسي للمرة الأولى في أسبوع بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.35 بالمئة.

كذلك، حقّقت شركة فاست ريتيلينج أكبر المكاسب على المؤشر نيكي، فارتفعت 8.4 بالمئة، وكانت إلى حد بعيد أكبر مساهم في صعود المؤشر. وأعلنت الشركة الأم ليونيكلو عن إيرادات قياسية وتوقعت ارتفاع الأرباح التشغيلية للسنة المالية الحالية.

وزاد سهم شركة ريوهين كيكاكو المدرجة على المؤشر توبكس، والتي تدير علامة موجي التجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، 7.69 بالمئة بعد إعلان أرباحها.

كما أغلقت جميع القطاعات المدرجة على المؤشر نيكي وعددها 11 على ارتفاع. ومن بين 225 سهمًا على المؤشر ارتفع 224 وانخفض سهم واحد فقط.

    المصدر :
  • رويترز

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