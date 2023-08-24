الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع أسواق الخليج قبل خطاب رئيس المركزي الأمريكي

منذ 6 دقائق
أسواق الأسهم في الخليج

أسواق الأسهم في الخليج

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة الخميس مع اقتراب المؤشر السعودي، من إنهاء ثلاث جلسات من الخسائر قبل اجتماع محافظي بنوك مركزية عالمية في جاكسون هول.

وأحيت مجموعة من عمليات المسح لنشاط الصناعات التحويلية الضعيف الآمال بأن البنوك المركزية ربما انتهت من تشديد السياسة النقدية رغم أن ذلك قد يتغير بناء على كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في القمة السنوية بولاية وايومنج غدا الجمعة.

وعادة ما تحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج حذو المركزي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة إذ أن عملات معظم دول المنطقة مربوطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات منها الدولار.

وصعد المؤشر السعودي 0.4 بالمئة ليقترب من إنهاء ثلاثة أيام من الخسائر مع ارتفع سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 0.4 بالمئة.

وزاد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة واحد بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العراق يعاني من أزمة في الطاقة
لحل أزمة الطاقة.. العراق يستورد الغاز من تركمانستان
سيريل رامابوسا
رئيس جنوب أفريقيا: القارة تتطلع إلى بريكس لدفع التنمية
انتخابات في زيمبابوي
انتخابات زيمبابوي.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لليوم الثاني

الأكثر قراءة

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
وديع الشيخ
صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون