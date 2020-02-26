ارتفاع أعداد مصابي فيروس “كورونا” في البحرين والكويت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت كل من البحرين والكويت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدين.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة في البلاد إلى 26.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية بأن “العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة في المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي”.

وتابع البيان قائلا: “نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص”.

وأوضحت الوزارة أن “الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 12 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة في بيان، أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران، مضيفة أن “جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدّة والمجهزة لاستقبال مرض فيروس كورونا المستجد”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.