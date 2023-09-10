ارتفاع أغلب بورصات الخليج بدعم من صعود أسعار النفط

ختتم أغلب بورصات الخليج التعاملات، الأحد، على ارتفاع بدعم من صعود أسعار النفط يوم الجمعة لكن المؤشر السعودي خالف التوجه العام وأغلق على تراجع.

وارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة إلى ذروة تسعة أشهر يوم الجمعة بعد زيادة العقود الأمريكية الآجلة للديزل ومخاوف من شح إمدادات النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا خفض الإنتاج الأسبوع الماضي.

وفي قطر، زاد المؤشر 1.1 بالمئة مع وجود أغلب الأسهم في المؤشر بالمنطقة الإيجابية بما شمل سهم صناعات قطر الذي صعد 3.5 بالمئة. لكن المؤشر السعودي تراجع 0.6 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وبنك الإنماء 1.7 بالمئة.

وقال مسؤول من صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية أكثر عن 1.9 بالمئة المتوقعة حاليا ليعكس التمديد الأخير لخفض إنتاج النفط حتى رغم توقعات ببقاء نمو القطاع غير النفطي قويا.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره إنه يتوقع تحول المملكة إلى تسجيل عجز في الميزانية 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض 2.5 بالمئة في 2022.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري واحدا بالمئة ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من قفزة في سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) بلغت 4.7 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن صافي الاحتياطات الأجنبية بلغ 34.928 مليار دولار في أغسطس آب ارتفاعا من 34.879 مليار دولار في يوليو تموز.