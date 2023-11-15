ارتفاع أغلب بورصات الخليج بدفعة من رهانات توقف رفع الفائدة

أنهت أغلب بورصات منطقة الخليج التعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدفعة من توقعات لنهاية دورة التشديد النقدي عالميا أثارت تفاؤل المستثمرين بعد قراءة تضخم معتدلة في الولايات المتحدة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي إذ أن أغلب عملات المنطقة مربوط بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 1.5 بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدفوعا بارتفاع نسبته 3.9 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و4.5 بالمئة في الاتصالات السعودية.

وقال جورج بافل المدير العام في كابكس.كوم للشرق الأوسط إن البورصة السعودية واصلت المكاسب لكنها قد تصل لمرحلة مقاومة قرب ذروتها السابقة. وأضاف “في نفس الوقت، قد يستمر أداء سوق النفط في الضغط على المعنويات”.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة وصلت لذروة إنتاجها مما فاق أثر مؤشرات إيجابية على الطلب على الخام من الصين.

لكن سهم عملاقة النفط أرامكو تراجع بنسبة واحد بالمئة مع تداول السهم بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية.

وأغلق المؤشر في أبوظبي على ارتفاع 0.4 بالمئة.

كما زاد المؤشر القطري 1.6 بالمئة مع ارتفاع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.7 بالمئة.

لكن مؤشر دبي الرئيسي خالف التوجه العام وتراجع 0.3 بالمئة.

وقال بافل إن بورصة دبي شهدت عمليات تصحيح أسعار بعد فترة وجيزة من الاستقرار.

وتابع قائلا “نتائج الأعمال المتواضعة ضغطت على المعنويات على الرغم من أن العوامل الأساسية المحلية ظلت قوية ويمكنها أن تساعد في الحد من الخسائر”.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدا بالمئة.