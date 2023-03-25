ارتفاع إصابات الجيش الأمريكي في سوريا

قال مسؤولون أمريكيون إن جنديا أمريكيا آخر أصيب بجروح، الجمعة، في أحدث تبادل للهجمات بين قوات تدعمها إيران والقوات الأمريكية في سوريا.

ارتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في سوريا إلى ستة بالإضافة إلى مقتل متعاقد أمريكي.

وبعد يوم واحد فقط من الهجوم على قوات أمريكية في سوريا حملت واشنطن المسؤولية فيه على طائرة مسيرة إيرانية المنشأ، قالت مصادر إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أمريكية أخرى في شمال شرق سوريا.

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الهجوم بأنه غير مؤثر، قائلا إنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وقال مصدران محليان إن الصواريخ التي يشتبه في أن الولايات المتحدة هي من أطلقتها في وقت لاحق اليوم الجمعة استهدفت مناطق جديدة في شرق سوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين.

وقد تؤدي أحدث أعمال العنف إلى زيادة التدهور في العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وتزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

ونادرا ما يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا على الرغم من استهدافها بطائرات مسيرة في كثير من الأحيان.