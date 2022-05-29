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ارتفاع إصابات المواجهات في القدس برصاص جنود الاحتلال

منذ ساعة واحدة
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس ارتفاع إصابات المواجهات في القدس والضفة الغربية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي المطاطي والضرب وغاز الفلفل إلى 199 إصابة حيث تم نقل العشرات من المصابين للمستشفى لتلقي العلاج فيما تم علاج باقي المصابين ميدانيا.

كما أعلن الهلال الأحمر عن فتح المستشفى الميداني في مركز الإسعاف بحي الصوانة.

ورافق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عشرات المستوطنين الإسرائيليين خلال عملية اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة.

ويشارك آلاف الإسرائيليين الأحد في “مسيرة الأعلام” السنوية التي انطلقت في شوارع القدس في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة، بعد مرور سنة على الحرب في قطاع غزة تفجّرت بعد مسيرة “يوم القدس” العام الماضي.

وتثير هذه المسيرة التي ينظمها الإسرائيليون في ذكرى “توحيد القدس” التي يعتبرونها عاصمة دولتهم، غضب الفلسطينيين الذين يسعون الى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وسبقت المسيرة توترات ومواجهات في باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالنسبة إلى المسلمين. و”جبل الهيكل” المقدس بالنسبة إلى اليهود، وفي نقاط أخرى من البلدة القديمة حيث رفع الفلسطينيون على منازلهم أعلاما فلسطينية، بينما سارت مجموعات من الإسرائيليين الذين حملوا أعلاما إسرائيلية في الشوارع هاتفين ومغنين بمواكبة عناصر من الشرطة.

 

    المصدر :
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