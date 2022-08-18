ارتفاع إصابات جدري القردة يدفع الحكومة الأمريكية لتبني خطة "قريباً"

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، تسجيل أكثر من 13 ألف و500 إصابة بجدري القدرة في 49 ولاية أميركية حتى يوم أمس الأربعاء، في حين أشارت تقارير إلى احتمال الإعلان عن خطة قريبا.

من جهتها ذكرت شبكة “سي إن إن” أن المسؤولين في إدارة جو بايدن اقتربوا من الإعلان عن خطوات جديدة لتسريع الاستجابة الأميركية لجدري القردة وسط زيادة طلب اللقاحات وأساليب العلاج.

وذكرت الشبكة أن ذلك يضم تزويد المخزون الأميركي بـ 1.8 مليون جرعة من لقاح “Jynneos”، وأضافت أن وزارة الصحة والخدمات البشرية ستطلق برنامجا جديدا يهدف إلى توفير اللقاحات والتركيز على المجتمعات المهددة في النشاطات الكبيرة التي تجتذب مجتمع “LGBTQ”.

كما ستوزع الإدارة جرعات من العلاج الفيروسي لتتوفر لدى من تعود نتائجه إيجابية للإصابة بالمرض.