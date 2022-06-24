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ارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير في المكسيك ومؤشرات على "موجة خامسة"

منذ 14 دقيقة
المكسيك تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 16133 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، وهو أعلى عدد يومي للإصابات منذ أواخر فبراير شباط.

ويقول خبراء إن الزيادة تشير إلى أن موجة جديدة لانتشار الفيروس تجتاح البلاد.

ولكن نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل قال في مؤتمر صحفي دوري يوم الثلاثاء “ما رصدناه خلال الأسابيع التسعة الماضية هو زيادة تدريجية في وتيرة الحالات”.

وأضاف في ذلك المؤتمر أن معظم الحالات مصابة بالسلالتين أوميكرون بي.إيه.4 وبي.إيه.5 اللتين تسببان أعراضا تشبه أعراض البرد.

وتابع “والأكثر تشجيعا من ذلك هو أن الوفيات أيضا تحت السيطرة”.

وسجلت المكسيك في المتوسط 24 حالة وفاة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة.

من جهة أخرى أظهر إحصاء لرويترز أمس الخميس أن أكثر من 538.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و733675​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

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