ارتفاع إصابات متحور "أوميكرون" في فلسطين

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور كمال الشخرة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون” اليوم السبت، ليرتفع عدد الإصابات بهذا المتحور إلى 23 حالة في البلاد.

وقال الشخرة في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”: “يرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 23 إصابة (بمتحور أوميكرون) في مختلف المحافظات”.

وأضاف: “في حال عدم التزام المصابين بالحجر المنزلي فإن وزارة الصحة ستوصي بإعادة مراكز حجر صحية خاصة، كما كان عليه الأمر في مدنية أريحا”.

وأشار إلى أن المرضى المصابين بمتحور “أوميكرون” لا يعانون من أعراض شديدة حتى الآن.

وقال: لدينا زيادة في دخول المستشفيات، حيث تعالج 103حالات حاليا في مستشفيات الضفة الغربية.