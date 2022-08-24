ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في يوليو

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي “روستات”، الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في يوليو تموز بلغ 10.76 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.70 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وقال المكتب أيضا إن إنتاج النفط، مع استبعاد مكثفات الغاز، بلغ 42.2 مليون طن الشهر الماضي، ارتفاعا من 40.7 مليون طن في يونيو حزيران.

وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصل إلى 2.3 مليون طن في يوليو تموز، مرتفعا 25 بالمئة على أساس سنوي لكنه منخفض سبعة بالمئة من يونيو حزيران.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية يوليو تموز 19.1 مليون طن، مرتفعا 9.6 بالمئة عن الفترة نفسها في 2021 .

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 36.5 مليار متر مكعب الشهر الماضي، منخفضا 24.5 بالمئة على أساس سنوي و6.9 بالمئة من يونيو حزيران 2022 .