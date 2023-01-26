ارتفاع إيرادات الخطوط الجوية الكويتية 115٪

قال علي الدخان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس إن إيرادات الشركة ارتفعت العام الماضي 115 بالمئة مقارنة بعام 2021 وزادت بنسبة 10 بالمئة عن 2019 قبل بدء الجائحة التي عصفت بشركات الطيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الشركة سجلت خسائر صافية قدرها 55 مليون دينار (180.26 مليون دولار) في سنة 2022 مقارنة بخسائر قدرها 107 ملايين دينار في 2019.

وأشار إلى أن الشركة ما زالت تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر بحلول نهاية 2024 رغم ارتفاع أسعار النفط مشيرا إلى أن كلفة الوقود السنوية على الشركة بلغت 130 مليون دينار.

صفقة إيرباص

وتأمل الشركة الحكومية، التي سجلت خسائر متتالية على مدى سنوات، أن تغير صفقة كبيرة لشراء طائرات أعلنتها في فبراير شباط مع إيرباص من مسارها الحالي والوصول بها لتحقيق أرباح في 2025 والتوسع للوصول إلى وجهات جديدة.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية في فبراير شباط أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وشملت الطلبية الجديدة شراء تسع طائرات إيرباص إيه320نيو وست طائرات من طراز إيه321 نيو وثلاث طائرات من طراز إيه321 نيو إل.آر وأربع طائرات إيه330-800 نيو وسبع طائرات إيه330-900 نيو وطائرتين إيه350-900.

وجاء التعديل في حينها لمنح الشركة المزيد من المرونة عبر زيادة عدد الطائرات نحيفة البدن بالإضافة لتوفير نحو 200 مليون دولار.

وقال الدخان اليوم إن الشركة تعتزم تشغيل مسارات جديدة إلى أثينا وبرشلونة وبرلين وبودابست ومدن العلا والطائف والقصيم السعودية في عام 2023.

أصول ألافكو

وتمتلك الخطوط الكويتية نسبة 9.9 بالمئة في شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية التي قبلت عرضا مقدما من شركة ماكواري لشراء مجموعة من أصول ألافكو بمبلغ 2.215 مليار دولار.

وقال الدخان اليوم تعليقا على الصفقة إن الخطوط الجوية الكويتية تعارض الإجراءات التي تمت من خلالها معتبرا أنها من الناحية التجارية “قاصرة”.

وتتعلق الصفقة بعدد 53 طائرة من محفظة ألافكو بالإضافة إلى نقل سجل طلبات مؤرخ في عام 2012 مع بوينج لشراء عشرين طائرة من طراز بوينج بي737-8ماكس.

ويمتلك بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في البلاد من حيث الأصول، 45.5 بالمئة من ألافكو ومؤسسة الخليج للاستثمار 14 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 8.5 بالمئة.