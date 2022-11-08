ارتفاع اسعار الذهب في ظل تراجع الدولار

قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة الثلاثاء لتستقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات وعمليات شراء فنية في حين تظل الأنظار مركزة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1712.20 للأونصة شرق الولايات المتحدة مسجلا أعلى مستوياته منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي اثنين بالمئة إلى 1714.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى،

وتراجعت عائدات السندات الأمريكية أيضا.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الخميس المقبل، ويتوقع اقتصاديون تراجع الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب.

واستفادت المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاع الذهب حيث زادت الفضة 3.3 بالمئة إلى 21.47 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو\حزيران.

وربح البلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 993.96 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1915.64 دولار للأوقية.