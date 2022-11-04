ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الجمعة، إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1647.19 دولار للأوقية “الأونصة”، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1649.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.سي للأوراق المالية “أسعار الذهب … تظهر بوادر على الاستقرار، ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد”.

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء، وتعهد رئيسه جيروم باول “بمواصلة” المعركة لكبح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.74 للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 926.10 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1825.87 دولار.