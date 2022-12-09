الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع اسعار الذهب وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

منذ 12 دقيقة
سبائك الذهب

سبائك الذهب

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة، وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1793.16 دولار للأوقية “الأونصة”، لكنه انخفض 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالا 93 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر\كانون الأول، كما سيترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر\تشرين الثاني المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر\كانون الأول.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا في مذكرة “سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم ومتى يمكن أن تصل اسعار الفائدة إلى الذروة”، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1006.91 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسد الله أسدي متهم بالتخطيط للهجوم على تجمع للمعارضة الإيرانية
القضاء البلجيكي يقول كلمته بشأن تسليم "أسد الله أسدي" لطهران
آثار الدمار في بلدة فيشهورود بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
واشنطن: مستعدون من أجل وضع حلول لإنهاء الحرب في أوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي-أرشيفية
بأرقام قياسية.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون للإنفاق العسكري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
"حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
سمير جعجع
جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة
عناصر من الشرطة الألمانية
عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!