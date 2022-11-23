ارتفاع اسعار النفط بشكل طفيف

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف الأربعاء بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي على مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود في غمرة تشديد قيود كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو0.3 في المئة إلى 88.63 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو0.3 في المئة إلى 81.20 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين بنحو واحد في المئة الثلاثاء بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط. وتجتمع أوبك + لمراجعة الإنتاج في الرابع من ديسمبر\كانون الأول.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكي نحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر\تشرين الثاني وذلك حسبما قالت مصادر السوق.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا قدره 1.1 مليون برميل في المتوسط في مخزونات الخام.